Манчини: у нас наступил ад на Земле. Мы к нему не готовились

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о пандемии коронавируса в мире.

The Sun

Манчини отметил, что от этой инфекции у него ушел из жизни друг детства.



"У меня умер друг детства. Крематорий в Бергамо перегружен, не хватает мест. Вид военных машин, направлявшихся из Бергамо с гробами, был словно удар в лицо. У нас наступил ад на Земле. Мы к нему не готовились", - цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.



На сегодняшний день известно, что от коронавируса умерли 13 тысяч человек. Общее число заразившихся превышает 316 тысяч.



Манчини, который ранее работал в "Зените", тренирует сборную Италии с 2018 года.