Ранее в итальянских газетах писали о том, что туринский клуб недоволен решением француза задержаться на родине на карантине. Отмечалось, что на такой шаг Рабьо решил из-за уменьшения зарплаты в клубе на период пандемии корнавируса.
"Когда ты понимаешь, что это твой последний день на… забастовке!" — написал Рабьо в сторис своего инстаграма.
В текущем сезоне на счету Рабьо 24 матча во всех турнирах.
Адриан Рабьо ответил критикам (фото)
Хавбек "Ювентуса" Адриан Рабьо отреагировал на критику в свой адрес в прессе.
Фото: © Инстаграм Адриан Рабьо
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