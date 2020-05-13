Адриан Рабьо ответил критикам (фото)

Хавбек "Ювентуса" Адриан Рабьо отреагировал на критику в свой адрес в прессе.



Фото: © Инстаграм Адриан Рабьо

Ранее в итальянских газетах писали о том, что туринский клуб недоволен решением француза задержаться на родине на карантине. Отмечалось, что на такой шаг Рабьо решил из-за уменьшения зарплаты в клубе на период пандемии корнавируса.



"Когда ты понимаешь, что это твой последний день на… забастовке!" — написал Рабьо в сторис своего инстаграма.



В текущем сезоне на счету Рабьо 24 матча во всех турнирах.