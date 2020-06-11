Стала известна причина, по которой Паоло Мальдини, занимающий пост технического директора "Милана", вчера отсутствовал на собрании команды.
По данным MilanNews.it, у Мальдини нашли камни в почках и 52-летний специалист был прооперирован.
Сегодня, 11 июня Мальдини уже присутствовал на тренировке команды, которая готовится в полуфинальному матчу Кубка Италии с "Ювентусом".
Напомним, в настоящее время итальянский чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Паоло Мальдини перенес операцию по удалению камней из почек
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