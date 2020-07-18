Контракт Ибрагимовича с "Миланом" истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что швед может может перейти в "Болонью".
"Мы боролись на поле, когда я играл в "Интере", а он в "Ювентусе". Когда он перешел в "Милан", мы стали друзьями благодаря нашему общему славянскому происхождению.
Не знаю, что произойдет в следующем году. Знаю только то, что наша дружба точно останется. Надеюсь, что он вспомнит обо мне", — цитирует Михайловича Football Italia.
Ибрагимович перешел в "Милан" зимой 2020 года.
В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 13 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
Михайлович: надеюсь, Ибрагимович вспомнит обо мне
Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович не знает, где нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продолжит карьеру.
dn.se
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