Дзаньоло: я скоро вернусь!

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло в своем инстаграме обратился к болельщикам.

Во вчерашнем матче Лиги наций с Нидерландами хавбек сборной Италии получил разрыв крестообразной связки колена. Это вторая подобная травма у Дзаньоло за год.

"Для многих людей, которые спрашивают меня о моем состоянии, я отвечаю, что утром провел тесты. У меня разрыв крестообразных связок на левом колене. Я благодарю за поддержку всех болельщиков: как "Ромы", так и других клубов. Я скоро вернусь!" — написал футболист.



Напомним, Дзаньоло начал игру с первых минут, но в 1-м тайме получил травму и был заменен. Завтра, 9 сентября 21-летний футболист перенесет операцию.

В прошлом сезоне футболист "Ромы" провел 33 матча, в которых забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.

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Теги: Дзаньоло Рома Сборная Италии
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