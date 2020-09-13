"Ювентус" хочет продать Дугласа Косту

"Ювентус" выставил на трансфер полузащитника Дугласа Косту.

ilmilanista.it

Сообщается, что туринский клуб недоволен частыми травмами 29-летнего футболиста. Сам Коста не хочет уходить из "Ювентуса" и хочет получить еще один шанс в клубе.



Коста перешел в "Ювентус" из "Баварии" в 2017 году. В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 5 голевых передач в 23 матчах.



Источник: Goal.com