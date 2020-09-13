"Мы пробуем разные сочетания. В первой половине играли с четырьмя защитниками, потом перешли на три. Команда полна энтузиазма, парни привыкают к новому виду работы.
Мне нужен нападающий как можно скорее. Но трансферное окно будет открыто еще долго, до начала октября, у нас есть время для работы.
С Роналду все отлично, он показал это сегодня и в матчах за сборную Португалии", - приводит слова Пирло Football Italia.
Встреча между "Ювентусом" и "Новарой" завершилась победой туринцев со счётом 5:0. Голами отметились Криштиану Роналду, Аарон Рэмзи, Марко Пьяца и Портанова, на счету которого дубль.
Напомним, что в рамках 1-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле будет принимать "Сампдорию" 20 сентября.
Пирло: "Ювентусу" нужен нападающий как можно скорее
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче против "Новары".
Фото: sport.sky.de
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