У нападающего "Сассуоло" отменили три гола за матч из-за офсайда. С четвертой попытки он забил по правилам

В матч 2-го тура Серии А "Специя" - "Сассуоло" у нападающего гостей Франческо Капуто трижды отменили гол из-за положения вне игры.

Фото: ФК "Сассуоло"

Первый раз мяч побывал с сетке ворот "Специи" в середине первого тайма, но гол был отменен из-за положения "вне игры". ВАР подтвердил правильность решения арбитра. Затем во второй половине встречи Капуто предпринял ещё одну попытку забить гол, однако и в этот раз игрок был в офсайде. Спустя 14 минут Франческо оформил хет-трик из незасчитанных голов. VAR снова определил, что он находился в офсайде. На 76-й минуте встречи 33-летний форвард все-таки сумел забить по правилам.



Несмотря на 3 отмененных гола, "Сассуоло" добился уверенной победы над новичком чемпионата Италии со счётом 4:1.