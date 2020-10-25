По информации источника, португалец хорошо себя чувствует и в данный момент тренируется индивидуально. Чтобы сыграть с "Барселоной" в Лиге чемпионов, 35-летнему футболисту необходимо сдать отрицательный тест на COVID-19 за сутки до встречи. Матч "Ювентуса" с каталонским клубом запланирован на 28 октября.
Напомним, что первый положительный тест на коронавирус Криштиану Роналду сдал 13 октября в расположении сборной Португалии.
Источник: Tuttosport
Источник: Роналду сдал очередной положительный тест на коронавирус
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в воскресенье снова сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Ювентус"
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