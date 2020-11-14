Экс-защитник "Спартака" и действующий игрок "Наполи" Никола Максимович может покинуть клуб, сообщают итальянские СМИ. К 28-летнему сербскому игроку проявляют активный интерес "Валенсия", в составе которой выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, а также французский "Марсель". Сообщается и об интересе к Максимовичу других клубов. Срок соглашения защитника с "Наполи" истекает в июне 2021 года.
В текущем сезоне Максимович сыграл за "Наполи" 1 матч национального чемпионата. За "Спартак", в составе которого он выступал в течение первой половины 2018 года, сербский защитник провел 11 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
Источник: Sport Mediaset
Источник: экс-защитник "Спартака" Максимович может перейти в "Валенсию" Черышева
Защитник "Наполи" Никола Максимович может сменить клуб, в игроке заинтересованы "Валенсия" и "Марсель".
Фото: Getty Images
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