"Аталанта" без подхватившего коронавирус российского полузащитника Алексея Миранчука в составе проиграла на своем поле "Вероне" 0:2. Оба гола были забиты во втором тайме - на 62 минуте матча Велозу реализовал пенальти, а на 83 минуте Цакканьи точным ударом в угол ворот установил окончательный счет.
"Аталанта" набрала 14 очков в 9 встречах и находится на 9 строчке турнирной таблицы, "Верона" на том же отрезке завоевала 15 баллов и выбралась на промежуточное 6 место.
Чемпионат Италии
9 тур
Аталанта - Верона 0:2 (0:0)
Голы: Велозу (пен.), 62, Цакканьи, 83
"Аталанта" без заболевшего Миранчука проиграла дома "Вероне"
В матче 9 тура итальянской Серии A "Аталанта" уступила на своем поле "Вероне" со счетом 0:2.
Фото: AFP
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