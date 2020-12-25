"Я не боюсь сказать слово "Скудетто". Это наша цель. Я много раз выигрывал чемпионат: и в Италии, и в Германии, и в Испании (выступая за "Ювентус", "Баварию" и "Барселону" соответственно, - прим. Rusfootball.info). Мы должны работать каждый день, идти шаг за шагом, а затем увидим, сможем ли мы рассчитывать на Скудетто", - приводит слова Видаля Sky Sport.
Напомним, что по итогам 14-и туров "Интер" занимает 2-е место в Серии А, имея в своем активе 33 очка. Отставание от лидирующего "Милана" составляет 1 балл.
Видаль в нынешнем сезоне итальянского чемпионата провел 12 матчей и отметился одной результативной передачей.
Видаль: цель "Интера" - Скудетто
Полузащитник "Интера" Артуро Видаль рассказал о задачах команды на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Интер"
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