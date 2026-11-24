Бывший игрок "Ростова" Владимир Гранат оценил игру команды под руководством нового главного тренера.

Фото: ФК "Ростов"

Думаю, " Ростов " по итогам сезона может претендовать на попадание в топ-5", - сказал Гранат "Спорт-Экспрессу"

Владимир Гранат считает, что благодаря подходу нового главного тренера футболисты стали играть надежнее."Кириченко подобрал ключи к команде. Ничего удивительного в этом нет. Дмитрий - квалифицированный специалист. Команда стала играть более надежно и сразу появился результат.На данный момент "Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 15 встречах.Дмитрий Кириченко был назначен главным тренером команды в конце сентября 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение во всех турнирах.