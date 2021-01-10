Ранее наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини сказал, что россиянин не обладает качествами форварда и что тренерскому штабу предстоит подобрать наиболее подходящую для него позицию на поле.
"Гасперини не зажимает Миранчука, Иличич провел мощно последний матч с "Беневенто", Алексею сложно выиграть конкуренцию у такого Йосипа.
Плюс Миранчук приехал с травмой, нужна практика, но с такой формой Иличича очень сложно. Алексею нужно держать себя в форме, нужно стиснуть зубы и терпеть", - заявил Шалимов в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".
Напомним, что Миранчук пополнил состав "Аталанты" в минувшее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" за 14,5 млн евро. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 9 матчей (все - выходя с замены) во всех турнирах и отметился двумя голами.
Шалимов - о Миранчуке в "Аталанте": Алексею нужно держать себя в форме, стиснуть зубы и терпеть
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: ФК "Аталанта"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!