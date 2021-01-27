Манчини - о Кокорине: я сказал "Фиорентине", что для меня это один из лучших российских игроков

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, о чем его спросили представители "Фиорентины" о нападающем Александре Кокорине.

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