Манчини - о Кокорине: я сказал "Фиорентине", что для меня это один из лучших российских игроков

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, о чем его спросили представители "Фиорентины" о нападающем Александре Кокорине.
Фото: "Getty Images"
"Думаю, что он может проделать хорошую работу в "Фиорентине". "Фиорентина" - хорошая молодая команда. И Кокорин может играть там очень хорошо.

У меня они спрашивали о некоторых технических моментах, связанных с Сашей. Только это. И я ответил, что для меня это один из лучших российских игроков", - сказал Манчини.

Александр Кокорин подписал контракт с "Фиорентиной" до 2024 года. Итальянский клуб заплатит московскому "Спартаку" за переход нападающего 4,5 млн евро.

Роберто Манчини работал вместе с Кокориным, когда возглавлял "Зенит" в сезоне 2017/2018. Тогда петербургская команда заняла пятое место в Российской Премьер-лиге.

Сейчас Манчини возглавляет сборную Италии. Под его руководством итальянская команда пробилась на чемпионат Европы, который должен пройти в этом году.

Источник: Sport24

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Теги: Серия А Манчини Кокорин Фиорентина
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