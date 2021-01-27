"Думаю, что он может проделать хорошую работу в "Фиорентине". "Фиорентина" - хорошая молодая команда. И Кокорин может играть там очень хорошо.
У меня они спрашивали о некоторых технических моментах, связанных с Сашей. Только это. И я ответил, что для меня это один из лучших российских игроков", - сказал Манчини.
Александр Кокорин подписал контракт с "Фиорентиной" до 2024 года. Итальянский клуб заплатит московскому "Спартаку" за переход нападающего 4,5 млн евро.
Роберто Манчини работал вместе с Кокориным, когда возглавлял "Зенит" в сезоне 2017/2018. Тогда петербургская команда заняла пятое место в Российской Премьер-лиге.
Сейчас Манчини возглавляет сборную Италии. Под его руководством итальянская команда пробилась на чемпионат Европы, который должен пройти в этом году.
Источник: Sport24
Манчини - о Кокорине: я сказал "Фиорентине", что для меня это один из лучших российских игроков
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, о чем его спросили представители "Фиорентины" о нападающем Александре Кокорине.
Фото: "Getty Images"
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