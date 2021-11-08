Ранее СМИ сообщили, что "Сассуоло" и "Аталанта" могут обменяться указанными футболистами.
Вместе с тем Росси опроверг данные прессы.
"Эта информация не соответствует действительности", - сказал спортивный директор "Сассуоло".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук провел за "Аталанту" шесть матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт российского полузащитника с клубом из Бергамо действует до лета 2024 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в подписании Миранчука заинтересован "Торино".
Источник: Спорт-Экспресс
В "Сассуоло" прокомментировали данные о возможном обмене Бога на Миранчука
Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси высказался насчет информации о потенциальном обмене полузащитника Жереми Бога на российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: "Аталанта"