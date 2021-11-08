В "Сассуоло" прокомментировали данные о возможном обмене Бога на Миранчука

Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси высказался насчет информации о потенциальном обмене полузащитника Жереми Бога на российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: "Аталанта"
Ранее СМИ сообщили, что "Сассуоло" и "Аталанта" могут обменяться указанными футболистами.

Вместе с тем Росси опроверг данные прессы.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказал спортивный директор "Сассуоло".

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук провел за "Аталанту" шесть матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт российского полузащитника с клубом из Бергамо действует до лета 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в подписании Миранчука заинтересован "Торино".

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Миранчук Ал Аталанта Сассуоло Серия А
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