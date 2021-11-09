"Возможно, сейчас стоит перейти на ступень ниже, где он раскроет свой потенциал. Гасперини – непростой тренер, его требования, может быть, не подходят Миранчуку. При этом, я думаю, «Аталанта» готова пойти на аренду, чтобы, в первую очередь, сделать лучше себе, потому что Миранчук – их актив", - цитирует Кутузова "Metaratings".
Ранее сообщалось, что "Торино" является главным претендентом на россиянина и готово арендовать его с правом выкупа.
В текущем сезоне Миранчук сыграл в 8 встречах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 215 минут. За это время он успел отдать одну голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 13.5 млн евро.
Экс-нападающий "Милана" Кутузов: Миранчуку стоит перейти на ступень ниже, где он раскроет свой потенциал
Бывший форвард "Милана" Виталий Кутузов прокомментировал положение российского полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: ФК "Аталанта"