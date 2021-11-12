— Насколько мне известно, один из главных интересантов — "Милан". Он был заинтересован и до "Аталанты", и этим летом, — сообщил Ткаченко "РБК Спорт".
Ранее агент полузащитника Вадим Шпинев сообщил, что они переговорят с руководством клуба из Бергамо по поводу возможной аренды 26-летнего россиянина в зимнее трансферное окно.
Об интересе к Миранчуку сообщалось со стороны итальянских "Дженоа", "Торино", "Болоньи" и "Сассуоло". Также в числе претендентов на Алексея назывался "Милан".
Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист отыграл всего 215 минут в восьми матчах за итальянский клуб, ни разу не выйдя в стартовом составе. На его счету одна голевая передача.
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Ткаченко: "Милан" был заинтересован в Миранчуке и до "Аталанты", и этим летом
Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко сообщил, что полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком интересовался "Милан".
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