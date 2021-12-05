В "Сассуоло" опровергли информацию о переговорах по обмену Миранчука на Бога

Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси высказался по поводу слухов об интересе его клуба к полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.

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Напомним, сегодня появилась информация о возможном переходе ивуарийского полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога в "Аталанту". При этом сообщалось, что в сделку может быть включен Миранчук.



Алексей Миранчук в текущем сезоне провел 9 матчей в составе бергамасков в Серии А и Лиге чемпионов. Он отличился 1-й результативной передачей. "Это новости желтых газет. Мы не ведем никаких переговоров с "Аталантой". Интересен ли нам Миранчук? Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро", - цитирует Росси Sport24 Напомним, сегодня появилась информация о возможном переходе ивуарийского полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога в "Аталанту". При этом сообщалось, что в сделку может быть включен Миранчук.Алексей Миранчук в текущем сезоне провел 9 матчей в составе бергамасков в Серии А и Лиге чемпионов. Он отличился 1-й результативной передачей.