"Алексей должен сам принять решение и определить, нужно ли ему уходить в аренду или оставаться в "Аталанте". Он должен определиться сам, тогда это будет правильно", - сказал Семин.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Миранчук может уйти из "Аталанты" нынешней зимой. Указывалось, что основным претендентом на российского полузащитника является "Сассуоло".
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук принял участие в семи матчах. На счету 26-летнего россиянина одна результативная передача.
Источник: РИА Новости
Семин прокомментировал сообщения об интересе "Сассуоло" к Миранчуку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в "Сассуоло".
Фото: "Аталанта"