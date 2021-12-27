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"Все возможно". Агент - о четырех предложениях по Миранчуку

Валерио Джуффрида, являющийся итальянским партнером Вадима Шпинева, представляющего интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, отреагировал на информацию, что у россиянина есть предложения от 4 клубов.
Фото: Getty images
Ранее СМИ сообщали, что борьбу за Миранчука ведут "Верона" и "Дженоа". Позже появилась информация, что Алексеем заинтересовались еще два клуба из Европы. В России говорят об интересе к полузащитнику со стороны "Зенита".

"Сейчас я ничего не могу сказать, но все возможно", - цитирует Джуффриду РБ Спорт.

Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" осенью прошлого года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол, который он забил "Вероне". Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 13,5 млн евро.

Источник: "Зенит" оказывает давление на Алексея Миранчука, чтобы он согласился на трансфер


Теги: Миранчук Ал Аталанта Серия А
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