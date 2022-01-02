Спортдир "Аталанты": "Интер" хочет арендовать Миранчука? Без комментариев

Спортивный директор "Аталанты Джованни Сартори отреагировал на слухи о заинтересованности "Интера" в аренде российского полузащитника бергамасков Алексея Миранчука.

Фото: Getty Images





В нынешнем сезоне Миранчук провел 12 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, отличился 1-м голом и 1-й голевой передачей. Он перебрался в "Аталанту" в сентябре 2020 года, но не смог стать твердым футболистом стартового состава. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 11 млн евро.



Сегодня появилась информация, что главным претендентом на Миранчука остается "Дженоа", главный тренер которого Андрей Шевченко лично заинтересован в подписании футболиста. Также сообщалось об интересе к россиянину со стороны "Торино".







"Интер" хочет арендовать Миранчука? Извините, но на этот раз без комментариев", - цитирует Сартори "Чемпионат" В нынешнем сезоне Миранчук провел 12 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, отличился 1-м голом и 1-й голевой передачей. Он перебрался в "Аталанту" в сентябре 2020 года, но не смог стать твердым футболистом стартового состава. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 11 млн евро.Сегодня появилась информация, что главным претендентом на Миранчука остается "Дженоа", главный тренер которого Андрей Шевченко лично заинтересован в подписании футболиста. Также сообщалось об интересе к россиянину со стороны "Торино".