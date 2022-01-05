По данным источника, у "Аталанты" и "Дженоа" была договоренность по аренде россиянина с обязательством выкупа по окончании сезона, если генуэзский клуб не вылетит из Серии А. Однако наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать Миранчука до возвращения полузащитника Жереми Бога с Кубка африканских наций. На этом турнире Бога будет выступать за сборную Кот-д'Ивуара. В ближайшее время ивуариец должен перейти в "Аталанту" из "Сассуоло".
Кубок африканских наций пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля. Трансферное окно в Италии закрывается 31 января.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" осенью прошлого года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол, который он забил "Вероне". Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 13,5 млн евро.
Источник: Sport24
Источник: Гасперини не хочет отпускать Миранчука до тех пор, пока с Кубка африканский наций не вернется Бога
Стали известны некоторые подробности возможного перехода полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Дженоа".
Фото: Getty images