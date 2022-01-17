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"Аталанта" не отпускает Миранчука в "Дженоа" из-за проблем с составом

Стало известно, почему российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук все еще не перешел в "Дженоа".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Аталанта" не отпускает Миранчука, поскольку прямо сейчас испытывает проблемы с составом. Последний матч бергамасков пропустили форвард Дуван Сапата, а также полузащитники Йосип Иличич и Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось, что Миранчук с высокой долей вероятности отправится в аренду в "Дженоа". При этом сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко. Но 15 января клуб объявил об увольнении Шевченко со своего поста.

В этом сезоне на счету россиянина 12 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов.

Источник: "СЭ"


Теги: Миранчук Ал Аталанта Дженоа
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