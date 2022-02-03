Фернандеш заявил, что Миранчуку не следует возвращаться в РПЛ, чтобы получать больше игрового времени. По мнению бывшего игрока "Локомотива", Алексей еще способен проявить себя в Италии.
"Мое личное мнение - Алексею пока не стоит возвращаться домой. Он в сильной лиге, у него есть качества, чтобы прибавить. Возможно, ему стоило поменять команду, поскольку в "Аталанте" у него пока мало возможностей себя проявить. Но в Италии он еще может себя показать, я в этом уверен", - заявил Фернандеш.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел 13 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Источник: Российская газета
Мануэл Фернандеш: Миранчуку пока не стоит возвращаться в РПЛ
Экс-игрок "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился мнением о карьерном пути полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, вместе с которым играл в составе "железнодорожников".
Фото: "Аталанта"