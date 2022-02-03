Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
22:00
БетисНе начат
П1 2.02X 3.6П2 3.75
Атлетик
23:30
Реал МадридНе начат
П1 3.1X 3.2П2 2.48

Товарищеские матчи. Клубы

Хеккен
0 - 0 0 0
Ростов2 тайм
П1 5X 1.73П2 3.5
Зенит
1 - 0 1 0
Мидтьюлланд2 тайм
П1 1.16X 5.4П2 32
Сделать ставку

Мануэл Фернандеш: Миранчуку пока не стоит возвращаться в РПЛ

Экс-игрок "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился мнением о карьерном пути полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, вместе с которым играл в составе "железнодорожников".
Фото: "Аталанта"
Фернандеш заявил, что Миранчуку не следует возвращаться в РПЛ, чтобы получать больше игрового времени. По мнению бывшего игрока "Локомотива", Алексей еще способен проявить себя в Италии.

"Мое личное мнение - Алексею пока не стоит возвращаться домой. Он в сильной лиге, у него есть качества, чтобы прибавить. Возможно, ему стоило поменять команду, поскольку в "Аталанте" у него пока мало возможностей себя проявить. Но в Италии он еще может себя показать, я в этом уверен", - заявил Фернандеш.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел 13 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Источник: Российская газета


Теги: Фернандеш Миранчук Ал Аталанта Серия А
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Полузащитник "Ростова" Сухомлинов получил травму в контрольном матче. Игрока унесли с поля на носилках
"Думаю, что матч, несмотря на агрессию соседа, состоится". Маркевич - о встрече сборных России и Украины по мини-футболу 1
Мануэл Фернандеш: Миранчуку пока не стоит возвращаться в РПЛ
"Можно лет пять ждать своего шанса". Уткин объяснил решение перейти из "Краснодара" в "Ахмат" 1
СМИ: футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID 11
Каттани прокомментировал заявку "Спартака" на плей-офф Лиги Европы
Николсон и Перейра - в заявке "Спартака" на плей-офф Лиги Европы 3
"Сомневаюсь, что в отношениях стран что-то может улучшиться". Калиниченко - о матче России и Украины в мини-футболе 3
Воронин высказался о конкуренции между Смоловым и Тюкавиным в "Динамо"
В "Байере" рассказали о роли Азмуна в команде
Воронин: раньше в "Динамо" нельзя было приходить на тренировки в красных бутсах. Красный цвет в клубе не приветствуется 1
Спортивный директор "Байера": в ближайшее время мы будем работать, чтобы вернуть Азмуна в форму
Азмун прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к "Байеру"
Акинфеев стал лидером РПЛ по числу предотвращенных голов в 2021 году 1
В "Спартаке" отреагировали на слухи о запрете футболистам комментировать Fan ID
Шатов объяснил, почему подписал контракт с "Уралом" до конца сезона 1
Источник: российские футзалисты получат двойные премиальные в случае победы над Украиной в полуфинале Евро 9
Калиниченко: трансферная кампания "Спартака" - расчистка авгиевых конюшен по-итальянски 5
УЕФА отметил "Тамбов", который выставлял на поле в течение сезона 50 игроков 1
"Никаких разговоров не было". Федотов - о возможном возвращении Кокорина в "Сочи" 2
СМИ: РПЛ попросила футболистов воздержаться от комментариев на тему введения Fan ID 9
Вингер "Ахмата" Янку на правах аренды перешел в румынский "Фарул"
Созин: провести матч с Польшей на стадионе "Динамо" - единственный выход
Василий Березуцкий: надеюсь на то, что в ЦСКА будут еще новички
Форвард "Спартака" Соболев ответил, когда перестанет "нырять" 5
Березуцкий прокомментировал уход трех игроков ЦСКА в аренду 1
Вратарь "Сочи" Адамов рассказал о срыве трансфера в "Зенит" 2
А. Березуцкий - о матче с "Виборгом": болельщикам игра должна была понравиться 4
Агент Тиля не исключил, что футболист может остаться в аренде в "Фейеноорде" еще на сезон 8
Рамос может пропустить матчи "ПСЖ" с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Все новости
-