"Моя карьера завершена? Не завершена, но я не хочу ничего комментировать", - цитирует Комбарова "РБ Спорт".
Напомним, Комбаров находится в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда истек срок его соглашения с "Крыльями Советов". В прошлом сезоне защитник провел 28 матчей в ФНЛ, которых отдал одну результативную передачу.
Также Комбаров ранее выступал за московские "Спартак" и "Динамо". На его счету 46 матчей в составе сборной России, в которых он забил два гола. В январе этого года ему исполнилось 35 лет.
Дмитрий Комбаров: моя карьера не завершена, но я не хочу ничего комментировать
Экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров отказался подтверждать, что он завершил футбольную карьеру.
Фото: РИА Новости