Данное решение могло возникнуть из-за спецоперации России на Украине.
Чинквини заверил, что российским игрокам, выступающим в Италии, ничего не угрожает.
"Это невозможно. Никто не сможет расторгнуть контракты с Кокориным и Миранчуком. Они продолжат играть в Италии не только в этом сезоне, но и в следующем. Я не вижу для них какой-то негативной ситуации", - сказал Чинквини.
Нападающий Александр Кокорин выступает за "Фиорентину". В нынешнем сезоне на счету Кокорина 6 матчей "Фиорентины" в Серии А и Кубка Италии, но он не отличался результативными действиями. При этом в общей сложности россиянин провел на поле 121 минуту. Последний раз Кокорин выходил на поле 10 января в матче с "Торино" (0:4).
Полузащитник Алексей Миранчук защищает цвета "Аталанты". В текущем сезоне россиянин провел 19 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами.
Источник: РБ Спорт
Чинквини: итальянские клубы не расторгнут контракты с Миранчуком и Кокориным
Бывший спортивный директор "Зенита" Оресте Чинквини высказался о возможности расторжении контрактов с российскими игроками Серии А Алексеем Миранчуком и Александром Кокориным.
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