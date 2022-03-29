Итальянский журналист: россиянам не запретят играть в Серии А. У Кокорина еще есть шанс

Итальянский журналист Алессандро Де Феличе рассказал, что российские футболисты продолжат выступление в клубах Серии А.

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31-летний Кокорин выступает в составе итальянской команды с января 2021 года. В нынешнем сезоне российский нападающий в шести матчах за команду провёл на поле 121 минуту.



Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Кокорина оценивается в 900 тысяч евро (Transfermarkt).

— Из-за политической ситуации россиянам не запретят играть в Серии А. Так что у Кокорина еще есть шанс (смеется), хотя бороться с Пентеком и Кабралом будет сложно, — приводит слова Де Феличе "ВсеПроСпорт" 31-летний Кокорин выступает в составе итальянской команды с января 2021 года. В нынешнем сезоне российский нападающий в шести матчах за команду провёл на поле 121 минуту.Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Кокорина оценивается в 900 тысяч евро (Transfermarkt).