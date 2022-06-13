"Это неправда. На данный момент никакого решения не принято. И мы не ведем переговоров ни с одним клубом по этому вопросу", - цитирует Д'Амико Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Аталанта" приняла решение о серьезной перестройке состава команды и наметила список игроков, которых постарается продать летом. Сообщалось, что в этот список попал и российский игрок клуба Алексей Миранчук.
В завершившемся сезоне Миранчук провел 25 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 млн евро.
В "Аталанте" прокомментировали слухи о решении продать Миранчука
Спортивный директор "Аталанты" Тони Д'Амико отреагировал на информацию о том, что клуб принял решение о продаже Алексея Миранчука.
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