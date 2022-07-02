Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Наполи" заинтересовалось в услугах португальца, который изъявил желание уйти из "МЮ".
"Мы не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду", - цитирует Джунтоли Чемпионат.
В завершившемся сезоне в активе Криштиану Роналду 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 млн евро.
Роналду попросил "Манчестер Юнайтед" продать его, если поступит достойное предложение
В "Наполи" опровергли интерес к Роналду
Спортивный директор "Наполи" Криштиану Джунтоли прокомментировал слухи об интересе неаполитанцев к форварду "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
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