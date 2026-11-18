- Он всё равно оставался в футболе. Сам он имеет категорию PRO, способен применять свои знания. Опыт - это вещь, которая не растворяется. Хотя, конечно, сейчас найдутся те, кто начнут говорить, что он не тренировал 15 лет.
Игрокам придётся привыкать, потому что Овчинников не изменит свои подходы и не пойдёт на поводу, - приводит слова Билялетдинова "Советский спорт".
С ноября 2025 года Овчинников занимал должность директора академии "Локомотива". После 14 туров московский клуб с 11 очками располагается на 15-м месте в РПЛ.