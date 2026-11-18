Норвегия отыгралась с 0:2 и вырвала победу над Данией

Сборная Норвегии одержала волевую победу над Данией в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

УЕФА

Встреча в Копенгагене завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, которые по ходу первого тайма уступали в два мяча. На 11-й минуте Расмус Хёйлунд вывел датчан вперёд, а спустя три минуты Пьер-Эмиль Хёйбьерг удвоил преимущество хозяев.



На 37-й минуте Эрлинг Холанд сократил отставание. На 83-й минуте Эдегор восстановил равенство, а на шестой компенсированной минуте Холанд реализовал пенальти и принёс своей команде победу.



По итогам группового этапа Норвегия с девятью очками заняла второе место и вышла в четвертьфинал Лиги наций. Дания также набрала девять очков и финишировала третьей.