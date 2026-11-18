Португалия вырвала победу у Уэльса в матче с пятью голами и удалением

Сборная Португалии завершила групповой этап Лиги наций УЕФА победой над Уэльсом со счётом 3:2.

Фото: УЕФА

Встреча шестого тура группы А-4 состоялась на стадионе "Кардифф Сити".



По итогам шести туров Португалия с 15 очками заняла первое место и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Сборная Уэльса с тремя очками расположилась на последней позиции.



Лига наций УЕФА



Лига А. Группа 4. 6 тур



Голы: Брукс, 13, Томас, 40 - Бруну Фернандеш, 11, Нету, 43, Форбш, 70.



Уэльс: Уорд, Дасилва, Дэвис, Родон (Кабанго, 46), Робертс, Колуилл (Кумас, 83), Томас, Шиэн, Джеймс (Джонсон, 63), Уилсон, Брукс (Коллинз, 63).



Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот (Альберту Кошта, 71), Вейга, Антониу Силва, Жоау Канселу, Жоау Невеш, Витинья (Рубен Невеш, 71), Тринкау (Форбш, 59), Бруну Фернандеш (Кенда, 90+2), Нету, Гонсалу Рамуш (Жоау Феликс, 59).



Предупреждения: Кабанго, 51, Тринкау, 53, Шиэн, 62, Нету, 72.



Удаление: Нету, 74