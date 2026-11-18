- "Краснодар" сложно сравнивать с московскими клубами. Там один клуб на большой регион, а в столице - очень высокая конкуренция.
Мне очень нравится, что в Москве много клубов с богатой историей и разными подходами. Здесь совсем другая ситуация - прежде всего с точки зрения борьбы за зрителя, - цитирует Леонченко "Чемпионат".
"Краснодар" после 14 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. В следующем туре команда Мурада Мусаева 22 ноября сыграет в гостях с московским "Динамо".