- Дальше нужно понимать, хочет ли вообще Кисляк ехать в чемпионат Турции. Можно играть в Лиге чемпионов. Тогда почему бы и нет? Каждый по-разному оценивает и сравнивает уровень чемпионата Турции и РПЛ.
Сложно сказать, но первая четвёрка турецких команд - плюс-минус такого же уровня, что и у нас. Наверное, одинаковые чемпионаты, не сильнее нашего, - передаёт слова Колыванова "Советский спорт".
В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 18 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до июня 2029 года.