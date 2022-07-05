Игроки "Фиорентины" возвращаются из отпусков. После прохождения медосмотра футболисты "фиалок" начнут подготовку к новому сезону Серии А.
Как сообщили в клубе, Кокорин также вернулся в расположение "Фиорентины".
"Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром", - приводит слова пресс-атташе "фиалок" Луки Ди Франческо РБ Спорт.
Ранее сообщалось, что "фиалки" готовы расторгнуть контракт с Кокориным. Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. Агент россиянина Тимофей Бердышев заявлял, что Александр хочет продолжить выступать за клуб и приносить ему пользу. В Италии сообщали, что "фиалки" расстроены таким желанием форварда.
В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей во всех турнирах (125 минут), результативными действиями не отметился.
СМИ: в "Фиорентине" разочарованы желанием Кокорина быть полезным для команды
Кокорин вернулся во Флоренцию для подготовки к новому сезону с "Фиорентиной"
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин прилетел в Италию.
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