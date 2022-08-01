"Я очень рад за то, что у Леши начнется новая жизнь. Он уже полностью прошел адаптацию в Италии в плане языка, социума и так далее. Теперь пришло время по-настоящему заиграть. Думаю, это отличный вариант для Алексея. Если Леше будут давать игровое время, если тренер будет ему доверять — уверен, у него все получится", - приводит слова Воронкова "РБ Спорт".
Напомним, ранее стало известно, что Миранчук в ближайшее время на правах аренды перейдет в "Торино". При этом у туринского клуба будет право выкупа россиянина за 12 млн евро.
В завершившемся сезоне Миранчук провел 25 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 млн евро.
Первый тренер Миранчука - о переходе в "Торино": у Леши начнется новая жизнь. Пришло время по-настоящему заиграть
Александр Воронков, который был первым тренером полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, отреагировал на будущий переход игрока в "Торино".
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