- Будущее Кокорина? Никакого будущего у него нет. Думаю, что он либо завершит карьеру, либо доиграет на затворках. Может быть, в РПЛ, а потом в даже в Первой Лиге, - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
С января 2021 года 31-летний форвард Александр Кокорин выступает за итальянскую "Фиорентину", в составе которой за это время принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями. По данным СМИ, "фиалки" хотели бы расторгнуть контракт с Кокориным и не планируют включать его в заявку на новый сезон-2022/2023.
"Либо завершит карьеру, либо доиграет на затворках". Кавазашвили высказался о будущем Кокорина
Экс-вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили дал прогноз на футбольное будущее нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Фиорентина"