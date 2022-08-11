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СМИ: стало известно, сколько Миранчук будет получать в "Торино"

Выяснилось, сколько Алексей Миранчук будет зарабатывать после перехода в "Торино".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, Миранчук будет получать в "Торино" 1,5 млн евро. Напомним, в ближайшее время ожидается официальное объявление о переходе россиянина из "Аталанты" в "Торино". Он перейдет в туринский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Алексей Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года. Он провел за бергамасков 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в 10 млн евро. Его соглашение с "Аталантой" истекает летом 2024 года.

Источник: Матч ТВ


Миранчук Ал Аталанта Торино
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