- За день до подписания мы увиделись с Влашичем, который тоже перешел в "Торино". Никола был очень довольный, ребята очень тепло друг друга поприветствовали, обнялись, Никола же прекрасно говорит на русском. Они были очень рады увидеться, - цитирует Шпинёва "Чемпионат".
26-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук, ранее выступавший в РПЛ за московский "Локомотив", перешел из "Аталанты" в "Торино" на правах аренды с возможностью выкупа до конца сезона. В туринской команде одноклубником Миранчука будет 24-летний хорватский атакующий полузащитник Никола Влашич, который ранее выступал в РПЛ за московский ЦСКА и также находится в "Торино" на правах аренды, в которую его отправил английский "Вест Хэм".
Агент Миранчука рассказал о встрече Алексея с будущим одноклубником в "Торино" Влашичем
Агент российского полузащитника "Торино" Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о произошедшей встрече игрока с хорватским экс-футболистом ЦСКА Николой Влашичем.
Фото: РПЛ