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В "Венеции" подтвердили интерес к Черышеву

Главный скаут "Венеции" Александр Мента отреагировал на информацию, что российский полузащитник Денис Черышев может перейти в итальянский клуб.
Фото: Getty Images
Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что в ближайшее время должна состоятся встреча между игроком и представителями "Венеции".

"Да, интерес "Венеции" есть, Черышев реально может оказаться в клубе", - сказал Мента.

Напомним, Денис Черышев В мае покинул "Валенсию". Сейчас россиянин находится в статусе свободного агента.

Черышев перешел в "Валенсию" в 2016 году на правах аренды из "Реала". а затем покинул команду летом. Через два года он вернулся в валенсийский клуб уже на правах аренды из "Вильярреала". В 2019 году "летучие мыши" выкупили права на россиянина.

Источник: "СЭ"


Венеция Черышев Серия А
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