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Каррера: гол Миранчука "Милану" просто загляденье! У него с Влашичем хорошая связка в "Торино"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от гола полузащитника "Торино" Алексея Миранчука в матче против "Милана".
Фото: Getty Images
"Не смотрел весь матч, но гол Алексея Миранчука в ворота "Милана" просто загляденье! Точный удар в угол ворот после отличной комбинации и паса пяткой. Миранчук и Влашич образовали хорошую связку в "Торино", — цитирует Карреру Sport24.

"Торино" на своем поле сыграл с "Миланом" в матче 12-го тура итальянской Серии А. Российский хавбек Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и поразил ворота россонери на 37-й минуте. Его гол стал для туринцев победным.

Миранчук успел принять участие в шести встречах национального чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.


Каррера Миранчук Ал Влашич Торино Милан
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