"Я рад за него [Алексея Миранчука]. Аренда пока идет Алексею только на пользу. Потеряла ли "Аталанта" с уходом Миранчука? Надо дождаться конца сезона, увидеть статистику Алексея и итоговое места "Аталанты" и "Торино", - цитирует Камоцци Sport24.
Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды этим летом. Права на российского хавбека принадлежат "Аталанте". В шести матчах за туринский коллектив в нынешнем сезоне итальянской Серии А футболист записал на свой счет 2 мяча и одну голевую передачу.
"Торино" набрал 17 очков в 12-ти турах чемпионата страны и занимает 9-е место в турнирной таблице. Вчера подопечные Ивана Юрича одержали победу над "Миланом", Миранчук забил победный гол.
Камоцци: аренда в "Торино" идет Миранчуку только на пользу
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в "Торино".
Фото: Global Look Press