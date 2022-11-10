– Ему очень сильно доверяют в "Венеции", там отличное отношение к нему. У него огромное желание помочь команде вернуться в Серию А, хоть дела там идут пока не лучшим образом. Любому футболисту было бы сложно после мадридского "Реала", "Севильи", "Валенсии" и "Вильярреала" согласиться на переезд в дивизион ниже. Но проект у "Венеции" очень любопытный, Дениса это заинтересовало, – цитирует Дмитрия Metaratings.
Напомним, что российский полузащитник Денис Черышев в августе 2022 года перешел в итальянский клуб "Венеция" в качестве свободного агента. До этого Денис играл в "Валенсии", "Вильярреал", "Реал Мадрид" и "Севилью". Контракт Черышева с "Венецией" действует до лета 2024 года с опцией продления еще на один год. Денис уже успел провести восемь матчей за итальянский клуб, забить в них три мяча и отдать одну голевую передачу. "Венеция" располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице второго итальянского дивизиона – у команды девять очков после двенадцати туров.
Дмитрий Черышев: в "Венеции" Денису очень доверяют, его сильно уважают
Главный тренер "Санта-Коломы" Дмитрий Черышев рассказал об адаптации сына Дениса в итальянской "Венеции".
Фото: ФК "Венеция"