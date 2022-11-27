- Миранчук - отличный футболист и человек: добрый, воспитанный. Классный парень. Ждем ли его возвращения? Конечно. У него есть все шансы на это. Ему важно постоянно играть, у него много качеств, которые могут позволить ему быть замечательным футболистом. В "Торино" он это демонстрирует, - передает слова де Рона Matchtv.ru.
27-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук в сентябре 2020 года перешел из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту", за которую в течение двух неполных сезонов провел 56 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 7 результативных передач, но не имел постоянного места в стартовом составе. В августе 2022 года Миранчук перешел на правах аренды до конца сезона в "Торино", где сыграл с первых минут 9 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.
Хавбек сборной Нидерландов де Рон: Миранчук - классный парень, у него есть все шансы вернуться в "Аталанту"
Опорный полузащитник "Аталанты" и сборной Нидерландов Мартен де Рон высказался о перспективах арендованного в "Торино" российского хавбека Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Торино"