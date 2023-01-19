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Орлов: Слуцкий "Рубине" не дал Хвиче то, что ему нужно было. Кварахцелия пришёл к Спаллетти, всё сразу начало получаться

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Известный телекомментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о прогрессе грузинского футболиста Хвичи Кварахцелии.
Фото: Getty Images
- Слуцкий в "Рубине" не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. А вот когда он пришёл к Спаллетти, всё сразу начало получаться. Вот и сравните Слуцкого и Спаллетти. Хвича нашёл хорошего тренера для своего таланта, - приводит мнение Орлова Sport24.

21-летний вингер из Грузии Хвича Кварацхелия работал в "Рубине" с Леонидом Слуцким в период с зимы 2019 по весну 2022. В сезоне 2020/2021 Хвича за 23 игры в РПЛ набрал 4+8 по системе гол плюс пас. В сезоне 2021/2022 Кварацхелия сыграл в 19 матчей в российском первенстве, в которых забил 2 гол и отдал 5 голевых передач. Весной 22 грузин покинул казанский коллектив.

Летом 2022 года Хвича перебрался в итальянский "Наполи" и стал одним из открытий нынешнего европейского сезона. Футболист поучаствовал в 20 матчах за неаполитанцев и забил 9 мячей и оформил 12 ассистентских действий во всех турнирах. Авторитетный аналитический портал оценивает стоимость Кварацхелии в 60 млн евро. Команду возглавляет экс-наставник "Зенита" Лучано Спаллетти. В текущем сезоне "Наполи" уверенно движется к своему чемпионскому титулу, опережая ближайшего преследователя "Милан" на 9 очков.


Орлов Слуцкий Рубин Кварацхелия
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