- Как игра Алексея изменилась с момента выступления за "Локомотив"? Я не вижу никаких изменений. Стал немножко больше бить и играть на команду. Но так - не вижу разницы, - передает слова Семина "КП".
27-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту" в сентябре 2020 года. Текущий сезон игрок проводит в аренде в итальянском "Торино", в 15 матчах во всех турнирах за туринский клуб Миранчук забил 4 гола и выполнил 3 результативных паса.
Семин: не вижу изменений в игре Миранчука со времен его выступлений за "Локомотив"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре атакующего полузащитника "Торино" Алексея Миранчука.
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