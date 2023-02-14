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Агент: зимой никакие движения по трансферу Миранчука были невозможны

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Агент Алексея Миранчука Валерио Джуффрида высказался по поводу предложений по игроку в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Торино"
- Миранчук выступает в "Торино" на правах аренды. Соответственно, какое же должно было поступить предложение? Зимой никакие движения по трансферу Алексея были невозможны, потому что он в аренде, - приводит комментарий Джуффрида "РБ Спорт".

Алексей Миранчук перебрался в Серию А летом 2020 года. Футболист был куплен итальянской "Аталантой". В команде Джан Пьеро Гасперини воспитанник "Локомотива" не смог завоевать стабильное место в стартовом составе и летом прошлого года отправился в годичную аренду в "Торино". В туринском коллективе Алексей отлично проявляет себя и 18 играх забил 4 гола и оформил 3 результативных паса. Ранее руководство туринцев заявляло, что решение по будущему Миранчука будет принято позднее. Контракт атакующего хавбека из России с клубом из Бергамо действует до конца июня 2024 года.


Миранчук Ал Торино
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