"За последний год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он - настоящий лидер на поле. В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника", - цитирует Капелло "РБ Спорт".
Ранее появлялась информация, что главный тренер "Торино" Иван Юрич обратился к руководству клуба с просьбой выкупить российского полузащитника Алексея Миранчука, права на которого принадлежат "Аталанте".
На счету 27-летнего полузащитника сборной России четыре гола и четыре результативные передачи в текущем сезоне в составе "Торино". Он принял участие в 21 матче за команду во всех турнирах. Сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Капелло: главный минус Миранчука в том, что у него слабо развита нерабочая нога
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло назвал главный недостаток хавбека "Торино" Алексея Миранчука.
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