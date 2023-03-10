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Семин: Хвича заслужил звание игрока месяца. У Миранчука команда явно ниже уровнем, поэтому здесь все закономерно

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на новость, что вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Серии А по итогам февраля.
Фото: ФК "Локомотив"
Грузин играл под руководством Семина в московском клубе в 2019 году.

– Конечно, Хвича заслужил звание игрока месяца. Во-первых, есть конкретный результат – количество забитых мячей и результативных передач. Во-вторых, место команды. "Наполи" – безоговорочный лидер. В каждом матче мы видим результативные действия Хвичи, его талантливые и необычные действия. Наверное, поэтому его и признали.

Хвича с каждым матчем играет все лучше и лучше. Что касается Миранчука, то у Алексея немного другая команда. На мой взгляд, явно ниже уровнем. Поэтому здесь все закономерно, – цитирует Семина Sport24.

Нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия удостоился звания лучшего игрока чемпионата Италии по итогам февраля. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Серии А. В голосовании за приз MVP 22-летний грузин, ранее выступавший за московский "Локомотив" и казанский "Рубин", обошел своего одноклубника Виктора Осимхена, полузащитника "Ювентуса" Анхеля Ди Марию, а также хавбека сборной России и "Торино" Алексея Миранчука.

Отметим, что Хвича получает приз лучшего футболиста Серии А по итогам месяца уже во второй раз в нынешнем сезоне. Ранее он признавался лучшим игроком чемпионата Италии в августе. Его "Наполи" уверенно лидирует в таблице с 15-очковым гандикапом, а сам грузин возглавляет рейтинг топ-ассистентов турнира.


Наполи Торино Кварацхелия Миранчук Ал Семин Серия А
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